Глава МИД Украины поблагодарил Турцию за поддержку

Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига выступил на церемонии открытия выставки оборонной промышленности SAHA EXPO 2024 в Стамбуле. Глава МИД поблагодарил Турцию и компанию Baykar, в частности, за поддержку Украины в условиях войны. Председатель совета директоров SAHA и гендиректор компании Baykar Халук Байрактар преподнес Сыбиге макет БПЛА Bayraktar KIZILELMA. На выставке оборонной промышленности SAHA EXPO 2024, проходящей в Стамбуле, глава МИД Украины Андрей Сыбига выразил благодарность Турции за ее неоценимую поддержку в условиях текущей войны. Во время своего выступления на церемонии открытия Сыбига особо отметил вклад турецкой компании Baykar, производителя знаменитых беспилотников Bayraktar, которые сыграли ключевую роль в обороне Украины. Председатель совета директоров SAHA и генеральный директор Baykar Халук Байрактар преподнес Сыбиге символический подарок — макет передового беспилотного летательного аппарата Bayraktar KIZILELMA, который является воплощением современных достижений Турции в области оборонных технологий. Беспилотники Bayraktar уже не раз помогали украинским вооружённым силам на поле боя. Выставка SAHA EXPO 2024 собрала представителей оборонной промышленности и политических деятелей со всего мира, подчеркивая важность международного сотрудничества для обеспечения безопасности и развития передовых технологий. Выступление Сыбиги и его благодарность Турции еще раз подтвердили важность этой поддержки для Украины. Компания Baykar, известная своими беспилотными летательными аппаратами, играет центральную роль в современной оборонной индустрии. Благодаря высоким технологиям и надежности, продукция Baykar востребована не только в Украине, но и по всему миру. Что думаете вы об отношениях между Турцией и Украиной? Поддерживаете ли вы международное сотрудничество стран в оборонной сфере? Пишите в комментариях! #trtнарусском #турция #украина #стамбул #сахаэкспо #оборона #baykar #bayraktar #kizilelma #андрейсыбига #военныетехнологии #новости #трт #новостимира