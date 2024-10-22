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В Северной Корее оскорбили Украину
Ким Ё Чжон, высокопоставленная чиновница и сестра лидера КНДР, назвала Украину и Южную Корею «псами, выращенными США», и пригрозила «ужасной и невообразимой ситуацией»
В Северной Корее оскорбили Украину
Скриншот / Others
22 октября 2024 г.

Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, обрушилась с критикой на Украину и Южную Корею в связи с сообщениями о том, что Пхеньян направляет войска в Россию. Она назвала оба государства «псами, выращенными США» и пригрозила ядерным оружием.

В своем заявлении государственному информагентству КНДР Ким предупредила, что «военная провокация против государства, обладающего ядерным оружием», может привести к «ужасной и невообразимой ситуации».

Она презрительно отозвалась о «безрассудных высказываниях» Сеула и Киева в адрес государств с ядерным оружиеми, назвав обе страны «сумасшедшими» и «подонками», которые «напрашиваются на уничтожение».

«Никто не знает, чем увенчается наше возмездие», — сказала она.

Яростное заявление последовало за сообщениями из Киева и Сеула о том, что Пхеньян отправляет солдат воевать на стороне РФ против Украины. Обе страны заявили, что около 10 тыс. солдат были переброшены в Россию, а пророссийские военные блогеры опубликовали на прошлой неделе видеокадры, как утверждается, с прибывшими на полигоны корейцами.

Пхеньян и Москва активизировали военное сотрудничество после того, как в июне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Ранее во вторник Северная Корея опровергла свое участие в войне, назвав эти сообщения «беспочвенными слухами». Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эти сообщения и заявил, что Москва имеет право сотрудничать с КНДР, поскольку это сотрудничество не направлено против третьих стран.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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