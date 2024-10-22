Сформирует ли BRICS новую мировую финансовую систему?

Сегодня в Казани начал свою работу саммит BRICS — неформальное объединение уже 9 стран, стремящихся изменить баланс сил в мировой экономике и создать альтернативу доминирующим западным финансовым институтам. В настоящее время к BRICS входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но их ряды пополнились еще несколькими государствами. В этом году в организацию присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ. Проявляет интерес к BRICS и Турция. В Казань завтра прилетает президент Эрдоган. О желании присоединиться к организации заявили также Аргентина и Саудовская Аравия, а всего 34 государства уже проявили интерес к участию в том или ином формате. После того, как президент Турции Реджеп Эрдоган примет участие в саммите, этот шаг может стать началом еще большего расширения блока. С увеличением числа стран-членов BRICS поднимается вопрос: способно ли это объединение стать альтернативой западным финансовым структурам и создать новую мировую финансовую систему? В условиях глобальной неопределенности и напряженности BRICS стремится стать центром притяжения для стран, ищущих новые экономические и политические альянсы. Члены BRICS активно обсуждают возможности введения новой резервной валюты и развития совместных банковских структур для снижения зависимости от доллара США и других западных валют. Все эти инициативы направлены на построение многополярного мира и изменения глобального финансового ландшафта. Саммит в Казани может стать важным шагом в процессе трансформации BRICS в мощную экономическую и политическую силу, влияющую на развитие международной финансовой системы. Участие новых членов, а также растущий интерес со стороны других стран могут усилить роль BRICS на мировой арене. Но сможет ли это объединение действительно создать новую финансовую систему, свободную от влияния Запада? Какие последствия это может иметь для глобальной экономики? #trtнарусском #brics #саммитbrics #казань #новаяфинансоваясистема #мироваяэкономика #бразилия #россия #индия #китай #юар #турция #египет #эрдоган #иран #оаэ #экономикаbrics #политикаbrics #альтернативазападу #мироваяфинансоваясистема #валютнаясистема #многополярныймир