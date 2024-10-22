Члены Европейского парламента во вторник призвали к немедленному прекращению огня в Ливане после авиаударов Израиля, которые за последние недели ранили нескольких миротворцев ООН. Европарламентарии также осудили продолжающиеся атаки на Газу.

На фоне обострения насилия на Ближнем Востоке, несколько законодателей ЕС выразили обеспокоенность гуманитарным кризисом в Ливане и Газе, призвав к незамедлительной международной реакции.

Во время сессии, посвященной ситуации в Ливане, представители левых политических групп Линн Бойлан и Ирене Монтеро призвали ЕС принять более жесткие меры, включая приостановку торгового соглашения с Израилем и введение эмбарго на поставки оружия.

Подчеркивая, что израильские удары по миротворцам ООН в Ливане нарушают международное право, Бойлан заявила: «На прошлой неделе Европейский совет осудил нападение на [миротворцев] ЮНИФИЛ. Но вопрос в том, кто напал на ЮНИФИЛ? Их атаковала израильская армия и сделала она это умышленно».

«ЕС остается крупнейшим торговым партнером страны, которая ежедневно нарушает права человека, намеренно атакует персонал ООН и все ужесточает свою жестокую кампанию на севере Газы», — добавила ирландский политик.

UNIFIL была создана в 1978 году как временная сила для восстановления мира в регионе и подтверждения вывода израильских войск из Ливана.

Также упомянув многолетние атаки Израиля на Газу, Ирене Монтеро из испанской левой партии Podemos отметила: «Геноцид нужно называть геноцидом. Нужно прекратить сионистскую пропаганду о том, что у Израиля есть право на самооборону. Террористическое государство Израиль тогда перестанет бомбить школы, больницы и лагеря беженцев в Газе. Они также прекратят использование белого фосфора в Ливане, атакуя людей в больницах».

Словенский политик Ирене Йовева заявила: «Виноват [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху. Но виноваты и мы. Мы должны прекратить поддерживать Израиль, прекратить поставки оружия и торговые сделки. Только тогда мы добьемся прекращения огня».

Заявив, что Израиль совершает геноцид в Газе, Хауме Асенс Льодра из европейских «Зеленых» подчеркнул, что границы Украины так же важны, как границы Ливана и Палестины: «Это лицемерие. Если мы вводим санкции против [президента России Владимира] Путина, почему мы не вводим санкции против Нетаньяху?».

После 23 сентября 2024 года Израиль значительно усилил массированные бомбардировки Ливана, а также осуществил наземное вторжение, утверждая, что целями являются объекты «Хезболлы». За месяц израильской кампании погибли уже более 1,5 тыс. ливанцев, более 4,5 тыс. были ранены, и от 1 до 1,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.