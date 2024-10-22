Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о намерении уволить министра обороны Рустема Умерова и начальника Главного разведывательного управления (ГУР) Кирилла Буданова.

«Я не хотел этого делать. Я не собирался менять Буданова. Эта информация [об увольнении] была, да. По Умерову тоже такого вопроса не было», — цитирует слова украинского президента агентство «Интерфакс — Украина».

В конце сентября 2024 года министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника ГУР Кирилла Буданова. Собеседники украинского издания «Бабель» в ГУР расценили это как ослабление Буданова, а СМИ распространили информацию о подготовке к его отставке. СМИ также говорили о возможной отставке Умерова. Однако пока были заменены только заместитель министра обороны и заместитель главы Службы внешней разведки Олег Иващенко.

По информации украинского Forbes, отношения Буданова с руководителем Офиса президента (ОП) Украины Андреем Ермаком и командующим ВСУ Александром Сырским напряжены, а президент Зеленский якобы остался недоволен рядом неудачных операций разведки.

«РБК Украина» также писало, что одной из причин конфликта между Будановым и ОП стали попытки уменьшить влияние ГУР. По словам собеседников издания, военную разведку планировалось исключить из числа структур, которые бы имели право проводить дальнобойные удары по территории РФ. А газета «Страна.ua» отмечает, что отставка обоих высокопоставленных силовиков была отложена до выборов президента США.

Буданов возглавляет ГУР с 2020 года, а Умеров был назначен министром обороны лишь год назад — в прошлом сентябре.