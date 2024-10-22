Посол Германии в РФ Александр Ламбсдорф был вызван в российский МИД, где ему был выражен «решительный протест» против нового военно-морского командного центра НАТО на побережье Балтийского моря в немецком Ростоке.

В понедельник Германия торжественно открыла этот центр, чтобы повысить готовность к обороне в регионе на фоне продолжающейся войны в Украине. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, его целью будет «координация военно-морской деятельности в регионе» и предоставление НАТО «картины морской ситуации в регионе Балтийского моря в круглосуточном режиме».

В МИД РФ заявили, что «в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине должны осознать, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территории бывшей Восточной Германии будет иметь самые негативные последствия». Москва предупредила, что ситуация «не останется без соответствующего ответа с российской стороны». МИД РФ также заявил, что создание нового центра является «вопиющим нарушением» договора об объединении Германии от 1990 года, согласно которому в этом районе не должны размещаться иностранные вооруженные силы. В ведомстве добавили, что создание штаба в Ростоке — очередной пример «ползучего пересмотра итогов Второй мировой войны и милитаризации страны».

В МИД Германии отвергли эти обвинения, заявив, что отправка в командный центр «отдельных представителей вооруженных сил других стран — членов НАТО в рамках международного сотрудничества (о котором идет речь в данном случае и в рамках которого иностранные офицеры по обмену и офицеры связи включаются в работу германского подразделения и поэтому находятся в подчинении командования бундесвера) не подпадает под действие Договора 2+4».

По словам посла Ламбсдорфа, он также объяснил российским дипломатам, что «преобразование штаба ВМС Германии в «Командующую оперативной группой на Балтике» соответствует соглашению, и добавил, что «назначение германских вооруженных сил в структуры НАТО также разрешено Договором «2+4».

Балтийское море — ключевой маршрут снабжения сил НАТО, который, по утверждению альянса, используется российским флотом в целях шпионажа. Военно-морское присутствие России на Балтике базируется в калининградском эксклаве, а также в порту Санкт-Петербурга.