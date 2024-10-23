ВОЙНА В УКРАИНЕ
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РФ продолжает натиск на восток Украины
Украинские OSINT-исследователи и военные журналисты рассказали об очередном продвижении ВС РФ в Донецкой области
РФ продолжает натиск на восток Украины
Покровск, Украина / Фото: Reuters / Others
23 октября 2024 г.

Украинский OSINT-проект DeepState обнародовал обновление карты боевых действий. Согласно этой информации, ВС РФ продвинулись на нескольких участках северного направления, а также в окрестностях населенных пунктов Селидово и Курахово в Донецкой области.

На северной части фронта российские войска взяли под контроль деревню Новосадовое к северо-востоку от Лимана, продвинувшись в районе Кругляковки.

Было также отмечено небольшое продвижение ВС РФ к югу от Селидова в направлении Покровска и с двух сторон Курахово на южной части фронта в Донецкой области, включая наступление на Богоявленку. Туда ВСУ отошли после падения Угледара в начале этого месяца.

Украинский военный журналист Богдан Мирошников, комментируя ситуацию на северном участке фронта и продвижение в районе Кругляковки, вечером во вторник сообщил, что российские силы уже контролируют около двух километров берега реки Оскол к северу от Кругляковки. По его же словам, ВС РФ продвинулись еще на полкилометра на восточной окраине Селидова.

Селидово находится в 13 км по прямой к юго-юго-востоку от Покровска. ВС РФ атакуют его с востока и пытаются окружить с севера и юга, чтобы, по мнению военных блогеров, начать наступление на город, который представляет ценность для украинских военных как ключевой логистический узел.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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