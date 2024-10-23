Уровень бедности на оккупированных палестинских территориях в этом году достигнет почти 75% на фоне продолжающихся израильских бомбардировок и вторжения в сектор Газа.

Согласно новому отчету Программы развития ООН (ПРООН), палестинская экономика сейчас на 35% меньше, чем была в начале израильского вторжения год назад, что стерло более семи десятилетий прогресса и вернуло уровень развития Газы к показателям 1950-х годов.

В конце 2023 года уровень бедности на палестинских территориях составлял 38,8%.

Число палестинцев, оказавшихся за чертой бедности еще год назад, увеличилось с 2,6 до 4,1 млн человек, что почти вдвое больше (74,3 %).

Глава ПРООН Ахим Штайнер отметил, что «последствия войны, не только в разрушении физической инфраструктуры, но и в отношении бедности, средств к существованию и их потери, огромны». Он добавил, что «уровень разрушений отбросил Государство Палестина на годы, если не на десятилетия, в плане его пути развития».

Штайнер признал, что даже если бомбардировки прекратятся и с этого момента ежегодно будет оказываться гуманитарная помощь, потребуется не менее десяти лет, чтобы экономика вернулась к уровням, предшествовавшим израильскому вторжению.

«Прогнозы в этой новой оценке подтверждают, что, помимо страданий и ужасных потерь человеческих жизней, разворачивается серьезный кризис развития, который ставит под угрозу будущее палестинцев на поколения вперед», — заявил он.