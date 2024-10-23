Международный валютный фонд (МВФ) во вторник опубликовал доклад «Перспективы развития мировой экономики», в котором снизил прогноз роста экономики Китая на 2024 год до 4,8% с ранее прогнозируемых 5%. Основными причинами пересмотра стали падение потребительского доверия и проблемы на внутреннем рынке недвижимости.

«Дальнейшее падение цен может подорвать потребительское доверие, которое уже находится на исторически низком уровне, что еще больше ослабит потребление домохозяйств», — отмечается в докладе МВФ.

Несмотря на стимулирующие меры, принятые Пекином в конце сентября, включая снижение ставок, облегчение долговой нагрузки и выпуск государственных облигаций на сумму 2 трлн юаней (281 млрд долларов США), эксперты МВФ указывают на сохраняющиеся риски. В частности, отмечается, что государственное стимулирование для противодействия слабому внутреннему спросу может создать дополнительную нагрузку на государственные финансы.

Китай также вовлечен в торговые споры с США, Европейским союзом и Канадой, в основном из-за субсидий на производство электромобилей. МВФ предупреждает, что «субсидии в определенных секторах, направленные на увеличение экспорта, могут обострить торговую напряженность с торговыми партнерами Китая».

При этом МВФ повысил прогноз роста экономики США на текущий год с 2,6% до 2,8%. Для Индии прогнозируется рост ВВП на уровне 7%, а Вьетнам и Филиппины названы одними из самых быстрорастущих стран Восточной Азии с прогнозируемым ростом 6,1% и 5,8% соответственно.

Мировая экономика, по прогнозам МВФ, вырастет на «стабильные, но недостаточные» 3,2% как в этом, так и в следующем году.