ПОЛИТИКА
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Великобритания выпустила 200 украинских пилотов для F-16
Великобритания подготовила 200 пилотов ВСУ для управления американскими истребителями F-16. К концу года в Украине ожидается наличие до 20 таких самолетов на вооружении
Великобритания выпустила 200 украинских пилотов для F-16
Фото: AP / Others
23 октября 2024 г.

Великобритания подготовила 200 украинских пилотов для истребителей F-16. Об этом отчитался замглавы королевского Минобороны Люк Поллард на платформе X.

«Сегодня я присутствовал на выпуске последних пилотов программы подготовки Королевских ВВС. Эти пилоты скоро будут управлять украинскими F-16», — написал он.

Поллард подчеркнул, что Лондон намерен поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

В начале августа 2024 года Украина получила первую партию истребителей производства США. Сообщалось, что Нидерланды поставили Киеву, по разным данным, от шести до десяти самолетов. Ожидается, что к концу года ВСУ получат около 20 самолетов, включая те, что предоставят, Дания, Бельгия и Норвегия. В общей сложности Украине было обещано около 80 боевых самолетов.

Первые украинские пилоты F-16 завершили обучение в Великобритании в декабре 2023 года - после начала программы в августе.

В конце лета Украина потеряла пилота и один из полученных от Запада истребителей в результате, по разным данным, «дружественного огня» или ошибки пилота в момент массированного обстрела со стороны ВС РФ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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