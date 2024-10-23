Президент Украины Владимир Зеленский предположил сделать «‎первый значимый шаг»‎ к прекращению войны — по его словам, им может стать взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. В интервью газете Financial Times (FT) Зеленский заявил, что достижение соглашения об энергетической безопасности и свободе судоходства будет свидетельствовать о готовности Москвы к мирным переговорам. Это станет значительным прогрессом в деэскалации конфликта, который длится более двух с половиной лет.

«Если обе стороны смогут договориться не наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга, это может открыть путь к дальнейшим переговорам и привести к окончанию горячей фазы войны», — заявил Зеленский.

Предложение прозвучало на фоне сообщений о том, что ранее в этом году предпринимались попытки секретных мирных переговоров. Согласно источникам, цитируемым Washington Post, посредником между Москвой и Киевом выступал Катар.

Он якобы выдвинул предложение о двухмесячном соглашении о ненападении на энергетические объекты. Однако, как уточняет издание, Москва приостановила эти переговоры после ударов Украины по Курской области России и начавшейся в августе украинской операции в этом регионе. Несмотря на этот провал переговоров, новое предложение Зеленского предполагает, что энергетическая инфраструктура станет ключевым элементом любых будущих переговоров.

Зеленский в беседе с FT также признал, что западные партнеры усиливают давление на Киев, чтобы он начал переговоры с Россией, хотя Украина по-прежнему твердо отказывается от любых компромиссов в отношении территориальной целостности или суверенитета.

«Мы не готовы к замороженному конфликту или каким-либо компромиссам, связанным с нашей территорией», — заявил украинский лидер, подчеркнув, что «‎‎план победы» Украины включает обеспечение членства в НАТО и защиту ее границ.

В Кремле, однако, отвергли «план победы‎» Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что этот план был «замаскирован» для затягивания конфликта, назвав его инициативой США, направленной на ослабление России.