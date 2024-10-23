ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Зеленский предложил «первый шаг» к окончанию войны
Украинский лидер отметил: взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре может стать прологом к мирным переговорам
Зеленский предложил «первый шаг» к окончанию войны
фото: Reuters / Reuters
23 октября 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил сделать «‎первый значимый шаг»‎ к прекращению войны — по его словам, им может стать взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. В интервью газете Financial Times (FT) Зеленский заявил, что достижение соглашения об энергетической безопасности и свободе судоходства будет свидетельствовать о готовности Москвы к мирным переговорам. Это станет значительным прогрессом в деэскалации конфликта, который длится более двух с половиной лет.

«Если обе стороны смогут договориться не наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга, это может открыть путь к дальнейшим переговорам и привести к окончанию горячей фазы войны», — заявил Зеленский.

Предложение прозвучало на фоне сообщений о том, что ранее в этом году предпринимались попытки секретных мирных переговоров. Согласно источникам, цитируемым Washington Post, посредником между Москвой и Киевом выступал Катар.

Он якобы выдвинул предложение о двухмесячном соглашении о ненападении на энергетические объекты. Однако, как уточняет издание, Москва приостановила эти переговоры после ударов Украины по Курской области России и начавшейся в августе украинской операции в этом регионе. Несмотря на этот провал переговоров, новое предложение Зеленского предполагает, что энергетическая инфраструктура станет ключевым элементом любых будущих переговоров.

Зеленский в беседе с FT также признал, что западные партнеры усиливают давление на Киев, чтобы он начал переговоры с Россией, хотя Украина по-прежнему твердо отказывается от любых компромиссов в отношении территориальной целостности или суверенитета.

«Мы не готовы к замороженному конфликту или каким-либо компромиссам, связанным с нашей территорией», — заявил украинский лидер, подчеркнув, что «‎‎план победы» Украины включает обеспечение членства в НАТО и защиту ее границ.

В Кремле, однако, отвергли «план победы‎» Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что этот план был «замаскирован» для затягивания конфликта, назвав его инициативой США, направленной на ослабление России.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us