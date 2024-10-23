Отношения Польши и России достигли низшей точки: польский глава МИД Радослав Сикорский 22 октября пригрозил выслать российского посла Сергея Андреева, если акты саботажа, приписываемые России, продолжатся.

Комментарии министра прозвучали на фоне серии инцидентов, включая кибератаки, кампании по дезинформации и предполагаемые диверсионные операции. Все они, по словам Сикорского, были организованы российскими спецслужбами.

Глава МИД подчеркнул: хотя высылка российского посла еще не произошла, она остается реальной возможностью, если Москва не прекратит свои действия против Польши. При этом польские власти не представили конкретных доказательств, связывающих акты саботажа с российскими спецслужбами.

«Если мы вышлем их посла, они, безусловно, ответят тем же. До этого пока не дошло, но, если саботаж продолжится, такой ответ нельзя исключать», — предупредил польский министр.

В тот же день Сикорский распорядился закрыть российское консульство в Познани, сославшись на опасения по поводу шпионской и диверсионной деятельности. Это последовало за арестом предполагаемого российского оперативника, обвиняемого в планировании поджогов во Вроцлаве.

В ответ на эти события официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с резким осуждением, пообещав «болезненный» ответ на дипломатические шаги Польши. Россия отвергла обвинения Польши как необоснованные, охарактеризовав их как часть продолжающейся антироссийской кампании в Европе. В июле 2023 года Москва закрыла польское консульство в Смоленске.

Закрытие российского консульства в Познани — лишь один из последних шагов в серии дипломатических мер, предпринятых Варшавой против России за последние годы. Польша открыто критиковала вмешательство России в европейские дела и взяла на себя ведущую роль в стремлении к усилению присутствия НАТО в Восточной Европе. Варшава стала одним из крупнейших союзников Украины — через нее идут основные поставки оружия и продовольствия для украинцев.