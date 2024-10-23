Вечером 22 октября израильские военные сообщили об убийстве Хашема Сафи ад-Дина, предполагаемого следующего лидера «Хезболлы». Тель-Авив утверждает, что убил преемника Хасана Насраллы в результате недавнего авиаудара по югу Бейрута. Помимо Сафи ад-Дина был убит и Али Хусейн Хазим, глава разведывательного управления «Хезболлы».

Сафи ад-Дин, ключевая фигура исполнительного совета «Хезболлы» и двоюродный брат Хасана Насраллы, считался главным кандидатом на пост преемника нынешнего лидера. После его смерти из числа высшего руководства «Хезболлы» в живых остался лишь Наим Касем, заместитель генсека. Официального подтверждения убийства Сафи ад-Дина со стороны «Хезболлы» пока не поступило.

Удар 3 октября, направленный на подземный бункер в пригороде Дахие, оставил «Хезболлу» без связи с Сафи ад-Дином. Спасательные работы на месте бомбардировки были затруднены, что лишь усилило неопределенность вокруг вопроса о смене руководства в организации.

Израильские чиновники утверждают, что операция в Бейруте, наряду с недавним убийством лидера ХАМАС Яхьи Синвара, существенно ослабила обе организации. Тель-Авив также сообщил об убийстве еще 25 лидеров «Хезболлы» в результате этой же атаки.

Несмотря на эти потери, «Хезболла» заявила, что сохраняет контроль на юге Ливана, где продолжаются ежедневные столкновения с израильскими войсками.

Израиль начал наземное вторжение в Ливан 1 октября. В ответ «Хезболла» нанесла ракетные удары и сбила израильский беспилотник в начале этой недели.

США призвали Тель-Авив завершить войну в Ливане и Газе для скорейшего перемирия на обоих фронтах и освобождения заложников. Однако руководство Израиля отказалось дать гарантии, что в ближайшее время проведет переговоры для достижения сделки о перемирии.