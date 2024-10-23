ТУРЦИЯ
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PKK лишилась своего человека в России
В результате совместной операции MİT и полиции Антальи задержан Бары Юсубов, активный член террористической организации PKK/КСК в России и других странах СНГ
PKK лишилась своего человека в России
Бары Юсубов / Фото: АА / Others
23 октября 2024 г.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) совместно с управлением безопасности Антальи провели успешную операцию по задержанию Бары Юсубова, активного члена террористической организации PKK/КСК.

По данным источников в силовых структурах, Юсубов вел пропагандистскую деятельность в интересах PKK/КСК на территории России, Казахстана и Армении, а также в лагере Махмур в Ираке. Установлено, что он поддерживал тесные контакты с высокопоставленными членами организации и принимал участие в ее операциях.

Юсубов находился под наблюдением MİT с 2020 года и был задержан в Турции в результате совместной операции разведки и полиции. После задержания он был доставлен в суд, где ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время подозреваемый находится в тюрьме.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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