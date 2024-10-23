Национальная разведывательная организация Турции (MİT) совместно с управлением безопасности Антальи провели успешную операцию по задержанию Бары Юсубова, активного члена террористической организации PKK/КСК.

По данным источников в силовых структурах, Юсубов вел пропагандистскую деятельность в интересах PKK/КСК на территории России, Казахстана и Армении, а также в лагере Махмур в Ираке. Установлено, что он поддерживал тесные контакты с высокопоставленными членами организации и принимал участие в ее операциях.

Юсубов находился под наблюдением MİT с 2020 года и был задержан в Турции в результате совместной операции разведки и полиции. После задержания он был доставлен в суд, где ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время подозреваемый находится в тюрьме.