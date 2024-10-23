Участившиеся атаки на черноморские порты Украины задерживают доставку жизненно важной помощи Газе и препятствуют поставкам зерна в страны Глобального Юга. Об этом заявил во вторник премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Неизбирательные удары России по портам в Черном море дают понять, что [президент РФ Владимир] Путин готов рисковать глобальной продовольственной безопасностью в своих попытках заставить Украину капитулировать. <…> Путин причиняет вред миллионам уязвимых людей в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, лишь бы попытаться одержать верх», - говорится в заявлении Стармера, опубликованном его пресс-службой.

В понедельник в ООН также заявили о тревожной тенденции усилиения авиаударов по портам. По данным организации, в результате атак ВС РФ на украинские порты с начала сентября были повреждены шесть гражданских судов, а также инфраструктура хранения зерна.

По данным британской военной разведки, отметил британский премьер, в период с 5 по 14 октября в Черном море были поражены по меньшей мере четыре торговых судна в результате обстрелов российскими войсками.

Согласно заявлению Стармера, российские удары, предположительно, задержали выход из Украины судна с растительным маслом, предназначенным для Всемирной продовольственной программы в Палестине, а также судна с зерном, предназначенным для Египта, и грузы Всемирной продовольственной программы, направляющиеся в южные регионы Африки.

Украина является одним из крупнейших мировых производителей пшеницы и кукурузы, и до вторжения России в 2022 году страна экспортировала около шести миллионов тонн зерна в месяц только через Черное море. Несмотря на продолжающуюся войну, продажа зерна остается важнейшим источником дохода для страны.