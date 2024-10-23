Евросоюз должен постепенно создать полноценное разведывательное агентство для эффективного противодействия внешним угрозам и борьбы с шпионажем внутри блока. Об этом говорится в проекте доклада, запрошенном главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как пишет агентство Bloomberg, новая разведывательная служба ЕС будет собирать собственные данные о внешних угрозах, нацеленных на блок, чтобы дополнить работу национальных агентств и защитить учреждения ЕС от шпионской деятельности.

По данным Bloomberg, фон дер Ляйен поручила бывшему президенту Финляндии Саули Ниинистё подготовить рекомендации по повышению готовности ЕС к различным кризисам. Ожидается, что его доклад будет опубликован уже на следующей неделе. Как отмечает Bloomberg, создание новой структуры связано с необходимостью усилить оборону на фоне рисков, связанных с действиями России на восточных границах, возможными последствиями конфликтов на Ближнем Востоке и растущими угрозами со стороны Китая.

ЕС в настоящее время не имеет полноценной разведывательной службы. Как пишет Bloomberg, это ограничивает возможности блока по выявлению потенциальных угроз. Ниинистё, по данным агентства, предлагает расширить полномочия существующего Центра разведки и ситуационного анализа ЕС, включив в его задачи сбор данных и контрразведывательную деятельность.

В проекте также говорится о необходимости ужесточить меры против иностранных шпионов, в том числе через введение ограничений на передвижение дипломатов, представляющих угрозу безопасности. По мнению аналитиков, это предложение может вызвать споры среди стран ЕС, так как некоторые государства опасаются централизации власти в Брюсселе и не хотят делиться секретной информацией с другими странами-членами.

Bloomberg подчеркивает, что в прошлом уже были попытки усилить обмен разведданными между странами ЕС после терактов в Париже и Брюсселе, но значительного прогресса достигнуто не было.