Представители разведки США предупреждают, что Россия, Иран и Китай могут попытаться спровоцировать насилие и дестабилизировать обстановку после предстоящих президентских выборов 6 ноября. 22 октября спецслужбы США сообщили, что российские агенты планируют совершить провокации, приуроченные к выборам, чтобы поставить под сомнение их легитимность независимо от результатов.

Разведка также отметила, что Иран может использовать аналогичную тактику в рамках кампаний по онлайн-влиянию. По оценке американских спецслужб, в последние месяцы Иран усилил кампанию по формированию общественного мнения в США. В 2020 году Вашингтон уже обвинил Иран в создании веб-сайта и кампании в социальных сетях, которые выдавали себя за американцев правого толка и призывали к убийству различных общественных деятелей, связанных с выборами.

Согласно оценке разведки в этом году, Тегеран, вероятно, в очередной раз попытается если не сорвать, то во всяком случае дестабилизировать атмосферу среди правых сторонников Дональда Трампа. В отчете подчеркивается, что Россия, Иран и Китай запланировали пропагандистские кампании, направленные на подрыв демократических процессов в США, хотя эффективность этих усилий остается неопределенной.

Разведсообщество США считает, что Россия отдает предпочтение бывшему президенту Дональду Трампу. В то же время Иран, как сообщается, поддерживает вице-президента Камалу Харрис, а у Китая, похоже, нет явных предпочтений. Официальные лица РФ, Ирана и Китая, как правило, отрицают свою причастность к каким-либо кампаниям дезинформации в США.

Отдельный рассекреченный меморандум от 8 октября показывает, что эти три страны планируют провести провокации не во время выборов, а после закрытия избирательных участков и вплоть до инаугурации.

Разведка ожидает, что связанные с РФ, Ираном или КНР силы в интернете будут призывать американцев поставить под сомнение итоги выборов и устроить акции недовольства, подобные той, что была 6 января 2021 года, когда сотни демонстрантов пытались штурмовать Капитолий.