Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду призвал Израиль не допустить дальнейшей эскалации в ответ на иранский ракетный удар 1 октября, подчеркнув необходимость прекращения огня в секторе Газа и Ливане.

«Сейчас настало время превратить эти успехи в долгосрочный стратегический успех, — заявил Блинкен журналистам перед вылетом в Саудовскую Аравию. — Необходимо сосредоточиться на освобождении заложников, прекращении войны и разработке четкого плана дальнейших действий».

За год боевых действий в секторе Газа от рук израильских военнослужащих погибли около 43 000 палестинцев. На прошлой неделе израильские силы убили лидера ХАМАС Яхью Синвара.

Одновременно Израиль усилил военные действия против «Хезболлы» в Ливане. По данным израильских военных, за последние 48 часов были убиты три командира группировки и около 70 бойцов. Также подтверждена гибель Хашема Сафи ад-Дина, предполагаемого преемника лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, убитого в прошлом месяце.

Вашингтон рассматривает убийство Синвара как возможность для продвижения мирного процесса, поскольку теперь Нетаньяху может утверждать, что основные цели в Газе достигнуты. Однако ХАМАС отказывается сложить оружие без обещания Израиля прекратить войну, а Израиль настаивает на продолжении боевых действий до полного «уничтожения» ХАМАС и нейтрализации угрозы со стороны «Хезболлы».

По данным ливанского правительства, в результате израильской операции более 1,2 млн ливанцев были вынуждены покинуть свои дома, погибли 2 530 человек, включая 63 за последние сутки. В среду Израиль расширил зону эвакуации в портовом городе Тир, приказав жителям нескольких центральных районов переместиться на север.