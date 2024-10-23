ПОЛИТИКА
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Трамп затеял склоку с британским премьером
Штаб республиканского кандидата подал жалобу на партию Кира Стармера из-за волонтеров, помогающих в кампании Камалы Харрис
Трамп затеял склоку с британским премьером
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
23 октября 2024 г.

Предвыборный штаб Дональда Трампа обвинил Лейбористскую партию Великобритании в «явном иностранном вмешательстве» в президентские выборы США после того, как британские волонтеры отправились помогать кампании Камалы Харрис.

Республиканцы подали жалобу в Федеральную избирательную комиссию в Вашингтоне, требуя расследовать предполагаемые незаконные пожертвования от лейбористов кампании Харрис.

Поводом для жалобы стал удаленный пост в LinkedIn главы операционного отдела британской Лейбористской партии Софии Патель, где сообщалось, что около 100 действующих и бывших сотрудников партии планируют поехать в США, чтобы помочь в избрании Харрис.

«Те, кто ищет иностранное вмешательство в наши выборы, могут увидеть его в посте в LinkedIn... Вмешательство происходит у всех на виду», — говорится в жалобе штаба Трампа.

Лидер лейбористов Кир Стармер отверг обвинения: «Волонтеры лейбористов участвовали практически во всех американских выборах. Они делают это в свободное время, как волонтеры, и живут у других волонтеров. Все предельно чисто».

По американским правилам, иностранцы могут быть волонтерами в избирательных кампаниях, но не имеют права делать финансовые пожертвования. Ранее избирательная комиссия уже штрафовала кампанию Берни Сандерса после того, как Лейбористская партия Австралии оплатила перелеты и питание своих волонтеров, приехавших ее поддержать.

«Это прямое вмешательство в выборы со стороны правящей Лейбористской партии, и это особенно глупо, если Трамп победит», — прокомментировал ситуацию британский политик правого толка Найджел Фараж. «Кто платит за все это?», — залался вопросом Фараж.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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