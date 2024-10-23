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«Есть свидетельства, что войска КНДР находятся в России»
Глава Пентагона Ллойд Остин выразил уверенность, что северокорейские войска уже прибыли в Россию. Он назвал ситуацию «очень и очень серьезной»
«Есть свидетельства, что войска КНДР находятся в России»
Фото: AP / Others
23 октября 2024 г.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что есть доказательства присутствия войск Северной Кореи в России. Главе Пентагона, по его признанию, пока не ясно, чем они там занимаются.

«Есть свидетельства, что войска КНДР находятся в России, — сказал Остин журналистам после первой в истории встречи министров обороны стран G7 в Италии журналистам в Риме. — Что конкретно они делают? Остается только догадываться. Это еще предстоит выяснить».

Он добавил, что США намерены выяснить, можно ли считать Пхеньян стороной, участвующей в конфликте.

«Это очень и очень серьезный вопрос, и он будет иметь последствия не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе», — предупредил Остин.

Во вторник глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявлял, что первые северокорейские войска прибудут в Курскую область России для поддержки российской армии уже 23 октября. По его словам, ожидается, что они помогут ВС РФ в отражении наступления Украины. Точное количество и оснащение северокорейских солдат, по его словам, пока неизвестны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский привел разведданные о подготовке двух подразделений численностью до 12 тыс. военнослужащих из КНДР, которые должны принять участие в войне на стороне российских войск. «Это первый шаг к мировой войне», — предупредил он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в начале недели прокомментировал эти сообщения.

«Много противоречивой информации, и, наверное, именно так к ней и следует относиться», — сказал он, назвав Северную Корею близким соседом и партнером.

«Это не должно вызывать ни у кого беспокойства, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран», — добавил Песков.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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