Первая партия истребителей Mirage 2000-5 для Украины будет состоять из трех самолетов, передача которых запланирована на период с января по апрель 2025 года, передает французское издание La Tribune. К этому времени должна завершиться подготовка как самих летательных аппаратов, так и украинских пилотов и технического персонала.

Издание, ссылаясь на анонимные источники, сообщает, что самолеты будут оснащены крылатыми ракетами SCALP/Storm Shadow и французскими управляемыми авиабомбами AASM класса «воздух-земля».

Министерство обороны Франции отказалось комментировать эту информацию.

Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню подтверждал намерение передать истребители Украине в первом квартале 2025 года.

Параллельно, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, ведутся переговоры о возможных поставках шведских Saab JAS-39 Gripen и немецко-британских Eurofighter Typhoon.