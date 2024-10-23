23 октября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Израильские военные выстрелили в голову палестинскому юноше
Израильские военные ранили молодого палестинца выстрелом в голову во время рейда в Эль-Халиле (Хевроне) на оккупированном Западном берегу. Происшествие засняли уличные камеры видеонаблюдения. Медики сообщили, что пострадавший находится в критическом состоянии. #trtнарусском #палестина #западныйберег #израиль #хеврон #эльхалиль #выстрелвголову #выстрел #палестинец #израильскаяармия #новости #shorts
Израильские военные выстрелили в голову палестинскому юноше / Others
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