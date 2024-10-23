Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил ракетные базы для проверки их готовности к действиям «стратегического сдерживания», сообщили в среду государственные СМИ КНДР.

По данным ЦТАК, северокорейский лидер заявил, что стратегический ядерный арсенал США представляет «постоянно растущую угрозу» безопасности КНДР, что требует от Пхеньяна поддержания строгой позиции противодействия своими ядерными силами.

Визит Ким Чен Ына на военные объекты происходит на фоне растущей напряженности с Южной Кореей и ее союзниками. Сеул и Киев обвиняют Пхеньян в отправке войск в Россию для участия в боевых действиях в Украине, что КНДР и РФ отрицают.

Министр обороны США Ллойд Остин также заявил, что есть доказательства присутствия войск Северной Кореи в России. Однако главе Пентагона, по его признанию, пока не ясно, чем они там занимаются.

Во время визита лидер КНДР призвал к модернизации вооруженных сил, отметив приоритет развития стратегических ракет, назвав это «важным принципом стратегии строительства национальной обороны».

Ким Чен Ына сопровождали его влиятельная сестра Ким Ё Чжон и первый заместитель директора департамента Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи Ким Чен Сик. На опубликованных ЦТАК фотографиях лидер КНДР запечатлен в кожаном пальто во время инспекции ракетных баз.

Точные даты посещения военных объектов государственные СМИ не указали.