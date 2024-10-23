Северная Корея направила 3000 военнослужащих в Россию для участия в войне в Украине, ожидается прибытие еще нескольких тысяч бойцов. Как передает Reuters, об этом проинформировали южнокорейские законодатели. Общее количество обещанных Пхеньяном войск составляет около 10 000 человек, их развертывание планируется завершить к декабрю.

«В сентябре и октябре были обнаружены признаки подготовки войск на территории Северной Кореи, — сообщил Пак Сон Вон, член парламентского комитета по разведке. — Похоже, что войска сейчас распределены по нескольким учебным центрам в России и адаптируются к местным условиям».

По мнению законодателя Пака, Пхеньян может рассчитывать на ответное вмешательство России в случае обострения ситуации на Корейском полуострове, а также на экономическую помощь.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее подтвердил наличие доказательств присутствия северокорейских войск в России, отметив, что это может свидетельствовать о проблемах с личным составом в российской армии. «Это указывает на то, что он [президент России Владимир Путин] может быть в еще большей беде, чем многие думают», — заявил Остин.

По данным американских официальных лиц, потери России в войне в Украине превысили 600 000 убитыми и ранеными.

Кремль отвергает заявления Южной Кореи как «дезинформацию», а представитель КНДР при ООН назвал их «беспочвенными слухами». Однако обе страны ранее подписали договор о взаимной обороне на июньском саммите.

По информации агентства Yonhap, правительство Южной Кореи изучает вопрос о направлении в Украину военных разведчиков и поставках вооружения в связи с данными о присутствии северокорейских военных в России.