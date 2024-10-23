Бывший военный израильской армии: Израиль не сможет уничтожить ХАМАС

Бывший военный израильской армии и парламентский помощник Кнессета, а ныне политолог в Великобритании, Аарон Брегман рассказал TRT World о последствиях убийства лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара Израилем. Он рассказал, почему, несмотря на значительные усилия и военные операции, Израиль не сможет полностью уничтожить ХАМАС. Аарон Брегман подчеркивает, что ХАМАС — это не просто организация с военной структурой, а глубокая идеология, коренящаяся в палестинском обществе. Убийство отдельных лидеров, таких как Синвар, не способно искоренить саму идею сопротивления. Брегман объясняет, что Израиль сталкивается с серьезными стратегическими и тактическими вызовами, так как ХАМАС продолжает иметь поддержку внутри Газы и за ее пределами. Политолог также обращает внимание на важность международной реакции на события в регионе, которая может сыграть ключевую роль в возможных изменениях в будущем. Он рассматривает текущие действия Израиля как часть более широкой стратегии, направленной на ослабление ХАМАС, но отмечает, что решение конфликта требует дипломатических усилий и признания прав палестинцев. Интервью поднимает важные вопросы о том, как Израиль и международное сообщество будут реагировать на последствия этого убийства, и что оно означает для будущего самого конфликта. Брегман утверждает, что любая попытка физического уничтожения ХАМАС вряд ли приведет к долгосрочному миру в регионе. #trtнарусском #израиль #хамас #палестина #яхьясинвар #убийстволидера #политическийанализ #политикаизраиля #палестинасегодня #израиль #израильпротивхамас #ближнийвосток #политологбрегман #конфликтвгазе #палестинскиелидеры #стратегияизраиля #дипломатия #лидерпалестины #новости #интервью