Председатель российского парламента Вячеслав Володин призвал путем экстрадиции вернуть на родину Анатолия Чубайса — в прошлом высокопоставленного чиновника и топ-менеджера российских госкорпораций, стоящего у истоков современного российского государства.

На заседании Госдумы Володин припомнил Чубайсу реформу электроэнергетики 25-летней давности. Он призвал пересмотреть предложения о передаче сферы частным компаниям, что по плану [реформы] Чубайса [2001 года] призвано было привести к наращиванию мощностей в российской энергетике.

«Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор. Давайте вещи называть своими именами», - разразился Володин.

Российский чиновник призвал экстрадировать бывшего главу «Роснано», РАО ЕЭС и экс-члена совета директоров АФК «Система» в Россию.

«Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», - добавил спикер Госдумы.

После российского вторжения в Украину Анатолий Чубайс покинул занимаемую им на тот момент должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями, а затем уехал из России, писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В Кремле подтвердили уход Чубайса, уточнив, что это произошло по его личному желанию.

В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что Чубайс «удрал» и «зачем-то прячется» за рубежом. Российский президент предположил, что дело в «огромной финансовой дыре» в капитале «Роснано» - последней компании, которую возглавлял опальный чиновник и госуправленец.

«Не буду сейчас цифры называть, большие цифры. Может быть, он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому перешел на нелегальное положение. На фига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю», — сказал тогда Путин.