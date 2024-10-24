Студенты подали в суд против Мельбурнского университета из-за геноцида в Газе

Студенты Мельбурнского университета в Австралии подали иск в Международный уголовный суд (МУС), обвинив университет в связях с оружейными компаниями, которые, по их мнению, способствуют геноциду палестинцев в секторе Газа. Эта группа студентов в течение года собирала доказательства, демонстрирующие участие университета в инвестициях и сотрудничестве с корпорациями, связанными с израильскими военными действиями. 20 октября 2024 года студенты передали первую часть материалов в Гаагу, где расположен МУС. Они считают, что университет, напрямую или косвенно, поддерживает действия Израиля в Газе, включая массовые убийства мирных жителей и разрушение инфраструктуры. Студенты обвиняют университет в нарушении международного права и содействии военным преступлениям, что, по их мнению, подрывает академические и гуманитарные ценности. Этот процесс, инициированный студентами, привлек внимание как австралийской, так и международной общественности. Инициатива вызвала дебаты о роли университетов и образовательных учреждений в глобальных конфликтах и их ответственности за действия компаний, с которыми они сотрудничают. Студенты требуют от руководства университета прозрачности и пересмотра финансовой политики в отношении компаний, вовлеченных в производство оружия. Международное сообщество внимательно следит за развитием этого дела, которое может стать прецедентом для других образовательных учреждений по всему миру. Студенты уверены, что их иск — это шаг к справедливости для палестинского народа и выражение солидарности с теми, кто пострадал от насилия и военных преступлений. #trtнарусском #палестина #газа #израиль #мельбурн #мельбурнскийуниверситет #мус #международныйуголовныйсуд #студенты #студенческийиск #австралия #геноцидвгазе #исквмус #военныепреступления #военныекорпорации #правосудие #суд #shorts #новости