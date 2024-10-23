В Баку в результате обильных осадков погибли 2 человека

В Баку сильные дожди, продолжавшиеся два дня, привели к масштабному наводнению, которое унесло жизни двух человек. Тела погибших были найдены в затопленном автомобильном туннеле. Ливни вызвали затопление городских дорог, туннелей, подвалов и первых этажей домов, что создало чрезвычайно опасные условия для жителей города. Местные власти назвали это событие стихийным бедствием, а спасательные службы Азербайджана продолжают борьбу с последствиями обильных осадков. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, из затопленных районов были эвакуированы 31 человек. Спасательные операции продолжаются, так как прогнозируется дальнейшее ухудшение погодных условий. Баку столкнулся с серьезной угрозой для городской инфраструктуры — многие дороги остаются закрытыми, а движение общественного транспорта затруднено. Эксперты связывают эти ливни с изменениями климата, которые в последние годы все чаще приводят к подобным стихийным бедствиям. Наводнения наносят значительный ущерб не только инфраструктуре города, но и приводят к потерям среди населения. Власти призывают жителей оставаться в безопасности, избегать перемещений по городу и следовать указаниям спасательных служб. #азербайджан #баку #наводнение #ливни #стихийноебедствие #мчс #затопление #погибшие #дожди #эвакуация #изменениеклимата #shorts #новости