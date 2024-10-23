Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Казани, где проходит 16-й саммит БРИКС. В ходе переговоров лидеры обсудили двусторонние отношения между странами, а также региональные и глобальные вопросы.

«В последние годы отношения между Турцией и Венесуэлой развиваются во многих областях, и мы продолжим предпринимать шаги для дальнейшего укрепления сотрудничества», – заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также затронул ближневосточную проблематику, подчеркнув, что «растущая агрессия Израиля угрожает миру и безопасности не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире».

«Международное сообщество должно предпринять срочные и эффективные меры для сдерживания Израиля», — заявил глава Турции.