В рамках широко распространенной клеветнической кампании, призванной помешать преследованию израильских лидеров в Международном уголовном суде (МУС), появились сообщения об обвинениях в адрес главного прокурора Карима Хана относительно его поведения с женщиной-коллегой. Предполагаемая жертва не подавала официальной жалобы, а Хан категорически отрицает эти обвинения.

По данным британской газеты Daily Mail, которая первой сообщила об этой истории, Хан предположил, что против него и МУС ведется целенаправленная клеветническая кампания.

«Я абсолютно точно могу подтвердить, что предположения о неправомерных действиях не соответствуют действительности, - заявил Хан. - Сейчас я и Международный уголовный суд подвергаемся широкому спектру нападок и угроз. В последние месяцы моя семья, включая жену и ребенка, также подвергалась нападкам».

Независимый механизм надзора, который занимается расследованием заявлений о неправомерном поведении в суде, подтвердил, что предполагаемая жертва решила не подавать официальную жалобу. Дело не перешло в стадию расследования.

Обвинения появились на фоне громкого заявления Хана, который в мае запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые преступления против человечности в Газе. Однако с момента подачи запроса никакого видимого прогресса в этом деле не произошло.

МУС столкнулся со значительным международным давлением в отношении потенциальных расследований в отношении израильских чиновников. Эти последние обвинения в адрес Хана рассматриваются наблюдателями как часть продолжающейся тактики запугивания, направленной на сдерживание работы суда.

Хан, который был избран прокурором МУС в 2021 году, сохранил приверженность миссии суда, подчеркнув, что он работает по всему миру в течение трех десятилетий без каких-либо подобных жалоб в его адрес. Он выразил готовность в полной мере сотрудничать с любым официальным процессом, подтвердив при этом свою поддержку жертвам домогательств и злоупотреблений.

Время и характер этих обвинений вызвали у сторонников международного правосудия опасения по поводу попыток подорвать независимость МУС и проводимых им расследований предполагаемых военных преступлений.

Израиль уже не раз запугивал, угрожал и пытался шантажировать должностных лиц МУС, пытаясь помешать работе суда. В мае выяснилось, что бывший глава «Моссада», израильской разведки, лично угрожал Фату Бенсуде, бывшему главному прокурору МУС, и ее семье во время ряда тайных встреч.

Угрозы были частью скоординированной клеветнической кампании Израиля по подрыву Бенсуды, в рамках которой «Моссад» также активно искал компрометирующую информацию на прокурора и членов ее семьи. Нападки Моссада на Бенсуду были лишь одной из составляющих почти десятилетней тайной «войны», которую вели израильские спецслужбы против МУС.