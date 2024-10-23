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Турция осудила теракт на оборонном предприятии
Вице-президент Джевдет Йылмаз заявил, что атака на завод TUSAŞ была направлена против успехов оборонной промышленности страны
Турция осудила теракт на оборонном предприятии
Фото: АА / Others
23 октября 2024 г.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз выступил с заявлением по поводу террористической атаки на предприятие Турецкой аэрокосмической промышленности (TUSAŞ) в районе Кахраманказан Анкары.

«Я решительно осуждаю подлую террористическую атаку на комплекс TUSAŞ. Да упокоит Аллах души погибших героев нашей оборонной промышленности и дарует скорейшее выздоровление раненым», - заявил Йылмаз.

По его словам, силы безопасности среагировали на инцидент с момента атаки, а прокуратура Анкары начала судебное расследование. «Эта подлая террористическая атака была направлена против успехов Турции в оборонной промышленности. Однако следует знать, что эти нападения не заставят свернуть с пути ни героических работников нашей оборонной промышленности, ни одного гражданина, днем и ночью трудящегося ради идеала полностью независимой Турции», - подчеркнул вице-президент.

«Как и прежде, наша решительная и твердая борьба с терроризмом и террористическими организациями будет продолжаться», - заключил Йылмаз.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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