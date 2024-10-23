Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением по поводу террористической атаки на предприятие TUSAŞ, ведущую организацию турецкой оборонной промышленности.

«Этот теракт является подлым нападением, направленным против существования нашей страны, спокойствия нашего народа и наших оборонных достижений, которые являются символом идеала полностью независимой Турции», — заявил Эрдоган.

По словам президента, силы безопасности оперативно отреагировали на атаку с первых минут и нейтрализовали террористов. «Пусть наш народ знает, что грязные руки, протянутые к Турции, непременно будут сломаны. Ни одна структура, ни одна террористическая организация, ни один центр зла, покушающиеся на нашу безопасность, не достигнут своих целей», — подчеркнул он.

«Наша борьба со всеми видами террористических угроз и их пособниками будет решительно и многосторонне продолжаться», — заявил Эрдоган.

Президент также выразил соболезнования семьям шехидов и пожелал скорейшего выздоровления раненым, а также передал слова поддержки «самоотверженным сотрудникам TUSAŞ, которые являются предметом гордости нашей оборонной промышленности».