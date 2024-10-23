ТУРЦИЯ
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Президенты Турции и РФ встретились в Казани
На полях саммита БРИКС Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили двусторонние отношения, конфликт в Украине, эскалацию в регионе и борьбу с терроризмом
Президенты Турции и РФ встретились в Казани
Встреча президентов Турции и РФ в Казани / Others
23 октября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Казани, куда прибыл для участия в 16-м саммите БРИКС.

Как передает Управление коммуникаций Администрации президента Турции, на встрече обсуждались двусторонние отношения, ход российско-украинского конфликта, эскалация израильских атак в регионе, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган отметил укрепление отношений между Турцией и Россией, подчеркнув продолжающиеся усилия по их развитию во всех сферах.

Турецкий лидер заявил, что Израиль добавил к массовым убийствам в Палестине новые в Ливане, и эти атаки стали угрожать не только Ближнему Востоку, но и глобальной безопасности. Он подчеркнул, что противостояние планам Израиля лишить палестинцев земли на их родине является долгом человечества, а безусловная поддержка Израиля оружием и боеприпасами только поощряет его агрессию.

Касаясь ситуации в Сирии, Эрдоган отметил, что тесная координация между Турцией и Россией отвечает интересам всех сторон. Он подтвердил решимость Турции в борьбе со всеми террористическими организациями, особенно РКК/YPG, и подчеркнул важность совместного противодействия попыткам нарушить территориальную целостность Сирии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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