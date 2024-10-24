Как саммит BRICS в Казани пережил массированную кибератаку?

Казанский саммит BRICS проходит под беспрецедентными кибератаками, которые российские власти назвали своеобразным проявлением «интереса к саммиту со стороны западных стран». Несмотря на сложности главы 10 государств-членов BRICS провели в Казани расширенное заседание и приняли итоговую декларацию. На саммит приехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Чем запомнился второй день саммита? #trtнарусском #brics #саммитbrics #казань #новаяфинансоваясистема #мироваяэкономика