ПОЛИТИКА
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Как саммит BRICS в Казани пережил массированную кибератаку?
Казанский саммит BRICS проходит под беспрецедентными кибератаками, которые российские власти назвали своеобразным проявлением «интереса к саммиту со стороны западных стран». Несмотря на сложности главы 10 государств-членов BRICS провели в Казани расширенное заседание и приняли итоговую декларацию. На саммит приехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Чем запомнился второй день саммита? #trtнарусском #brics #саммитbrics #казань #новаяфинансоваясистема #мироваяэкономика
Как саммит BRICS в Казани пережил массированную кибератаку? / Others
24 октября 2024 г.
Истории
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