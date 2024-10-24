ТУРЦИЯ
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Турецкие ВВС нанесли удары по позициям террористов
Турция успешно провела воздушную операцию на севере Ирака и Сирии, уничтожив 32 объекта террористов
Турецкие ВВС нанесли удары по позициям террористов
Турецкие ВВС нанесли удары по позициям террористов / Others
24 октября 2024 г.

Министерство национальной обороны Турции объявило об успешной воздушной операции, проведенной 23 октября на севере Ирака и Сирии. В ходе операции были обезврежены 32 объекта, принадлежащие террористическим организациям, включая PKK/KCK, и нейтрализовано значительное количество боевиков.

Операция была проведена в рамках права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН, с целью ликвидации террористических угроз и защиты границ Турции.

Турецкие ВВС использовали преимущественно отечественные боеприпасы. Министерство подчеркнуло, что такие операции будут продолжаться до полного устранения террористической угрозы.

Также отмечается, что при выполнении операции были предприняты все возможные меры для защиты гражданского населения и сохранения исторических и культурных объектов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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