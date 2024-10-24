Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выразила негативное отношение к символической банкноте БРИКС, представленной на недавнем саммите организации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков сообщил, что во время саммита БРИКС Владимиру Путину представили демонстрационный образец единой валюты объединения. Глава РФ с улыбкой показал купюру министрам и передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. «Банкнота не понравилась Набиуллиной», — сказал Песков.

«Она не была довольной, она очень ревностно следит за нашим рублем», — пояснил позднее Песков позицию главы ЦБ.

По словам пресс-секретаря, демонстрационная банкнота была изготовлена одной из российских организаций, предположительно Торгово-промышленной палатой, как символ «общей работы, которая ведется в рамках БРИКС».

Событие произошло на фоне запуска новой трансграничной платежной системы BRICS Pay, представленной на Деловом совете БРИКС в Москве 17-18 октября. Система позволит осуществлять безналичные платежи по QR-коду, включая операции картами Visa и Mastercard внутри России, а в перспективе и картой «Мир» за рубежом.

В рамках презентации BRICS Pay участникам Делового совета предлагалось протестировать систему, получив на счет 500 рублей для покупок в торговых точках Центра международной торговли.