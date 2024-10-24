Удары израильской армии по югу Бейрута

Армия Израиля нанесла серию новых авиаударов по югу Бейрута. Сообщается, что накануне в результате обстрелов погибли 28 человек, ранения получили не менее 139. Эти атаки стали частью более масштабной военной кампании, направленной на ликвидацию объектов, которые Израиль считает связанными с вооружёнными группировками. Местные жители, оказавшиеся в зоне конфликта, рассказывают о разрушениях зданий, пожарах и панике среди населения. Эти удары вызвали осуждение со стороны международного сообщества, которое призывает обе стороны прекратить боевые действия и защитить гражданское население. Южные районы Бейрута, традиционно считающиеся оплотом движения «Хезболла», уже не в первый раз становятся целью израильских атак. В ходе этой операции был разрушен ряд жилых домов, инфраструктурные объекты и автомобили, что значительно усложнило работу спасательных служб. Израиль, в свою очередь, заявляет, что все его удары были направлены исключительно на военные объекты, однако жертвы среди гражданского населения вызывают сильное возмущение. Ливанские власти рассматривают возможность обращения в ООН с требованием осудить действия Израиля как агрессию, а также призывают международное сообщество оказать давление для прекращения атак. Эскалация конфликта продолжается на фоне напряженных международных переговоров. Мировые лидеры обеспокоены ростом насилия в регионе и пытаются найти дипломатические пути решения кризиса. #израиль #бейрут #ливан #авиаудары #израильскиевоенные #югбейрута #военныеконфликты #хезболла #погибшие #обстрелы #жертвы #раненые #эскалацияконфликта #ближнийвосток #воздушныеудары #разрушения #военныедействия