11 российских специалистов были исключены из списка разработчиков ядра Linux, согласно отчету сайта OpenNET, посвященного свободному программному обеспечению. Имена российских программистов были удалены из списка ключевых разработчиков, отвечающих за определенные области ядра Linux, отмечает Insider.

Изменения внес Грег Кроа-Хартман, один из ведущих разработчиков Linux, который отвечает за поддержку стабильных версий программного обеспечения. Он указал на необходимость соблюдения «различных требований соответствия» как причину удаления.

«Удалите некоторые записи из-за различных требований соответствия. Они могут быть восстановлены в будущем, если будет предоставлена достаточная документация», — объяснил Кроа-Хартман в комментарии к изменениям в файле поддерживающих разработчиков.

Однако он не уточнил, какая именно документация требуется и какие правовые нормы упоминаются. При этом исключили только разработчиков с российским гражданством.

Основатель Linux Линус Торвальдс в ответ на новости о сокращении российских программистов написал в соцсетях: «О, множество российских троллей вышли в свет».

«‎Если вы еще не слышали о российских санкциях, попробуйте как-нибудь почитать новости»‎, — отметил Торвальдс, косвенно подтвердив, что российские разработчики были исключены из-за западных санкций и войны в Украине.

Другие сотрудники проекта выразили обеспокоенность по поводу недостаточной ясности решения Кроа-Хартмана. Ключевой разработчик ядра Linux Гирт Уйтерховен заявил: «Это очень неопределенно… Что такое различные требования соответствия? Что означает достаточная документация? Я могу догадываться, но лучше было бы прописать правила, так как разработка ядра Linux осуществляется в открытом доступе. Я также опасаюсь, что это открывает двери для дальнейших злоупотреблений».

Никита Шубин, российский разработчик Linux, не входящий в число удаленных, заявил, что Кроа-Хартман выбрал «наихудший и наиболее нечестный способ» решения ситуации, добавив, что имена россиян даже не были перенесены в раздел credits, чтобы признать их прошлый вклад в проект.

По данным источника Insider, нынешние процедуры не запрещают полностью восстановление удаленных россиян в списке в будущем. Другие разработчики ядра Linux также могут восстановить их.