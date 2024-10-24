На встрече с неопределившимися избирателями в Пенсильвании 23 октября вице-президент Камала Харрис назвала экс-президента Дональда Трампа «фашистом».

На этой неделе Джон Келли, бывший начальник штаба Трампа, заявил, что республиканец соответствует «общему определению фашиста». По словам Келли, республиканец не раз говорил о своей симпатии к диктаторам, включая восхищение генералами Адольфа Гитлера.

Харрис охарактеризовала слова бывшего сподвижника Трампа как «экстренный сигнал для американского народа», призывая серьезно воспринимать предупреждения тех, кто близко знал республиканца.

Когда журналисты спросили Харрис, считает ли она Трампа фашистом, она ответила: «Да, я так считаю». Позже она повторила этот термин, подчеркивая, что избиратели не хотят видеть президента, который восхищается диктаторами и является фашистом. «Я считаю, что Дональд Трамп опасен», — добавила вице-президент.

Харрис усилила свои высказывания о том, что Трамп не подходит для должности президента. Она отметила, что имеет поддержку некоторых республиканцев, которые обеспокоены авторитарными наклонностями Трампа.

Тем временем сам экс-президент в ответ на критику со стороны демократов заявил, что Харрис «осознает, что проигрывает», и поэтому усиливает свои нападки на него. Он не назвал Харрис «Гитлером», но заявил, что американцы «заслуживают президента, который поощряет здоровые дебаты».

До выборов осталось чуть больше 10 дней, опросы показывают крайне напряженную борьбу.

Согласно последним опросам Reuters/Ipsos, Харрис опережает Трампа всего на 3 процентных пункта, при этом аналогичный анализ Economist показал, что республиканец может победить с небольшим отрывом на голосовании коллегии выборщиков.

Пока же основная борьба развернулась за колеблющиеся штаты, где нет явного преимущества демократов или республиканцев. Колеблющимися считаются семь штатов — Аризона, Висконсин, Джорджия, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Мичиган.