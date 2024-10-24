Более 800 тыс. жителей Ливана или ⅕ всего 4 млн населения страны были вынуждены покинуть свои дома из-за обострения конфликта между «Хезболлой» и Израилем, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Конфликт, который значительно усилился в начале октября, привел к серьезному гуманитарному кризису в регионе. 1 октября Израиль начал наземное вторжение в Южный Ливан, убив за три недели более 2500 жителей арабской страны.

По данным ООН, 52% перемещенных лиц составляют женщины, 48% — мужчины. Многие из них нашли временное убежище в более чем 1100 приютах на севере Ливана. Однако 82% этих приютов уже полностью заполнены, и их вместимость ограничена, предупреждают в УКГВ.

Израильская военная операция против «Хезболлы» вызвала масштабную волну беженцев, покидающих Ливан. За последний месяц более 425 тыс. человек пересекли границу с Сирией, сообщает агентство ООН по делам беженцев и Сирийский Красный Полумесяц. Еще 16700 жителей Ливана бежали в Ирак, спасаясь от насилия со стороны Израиля.

Ливан сталкивается с беспрецедентным гуманитарным кризисом и отсутствием средств для поддержки беженцев. Перемещенные лица вынуждены ютиться в школах, на рынках и других общественных зданиях, временно переоборудованных в убежища. Страна нуждается в срочной международной помощи для преодоления этого кризиса, заявил 22 октября уполномоченный правительства Ливана по реагированию на кризис Нассер Яссин.

Он отметил, что стране необходимо $250 млн в месяц для обеспечения основных потребностей перемещенных лиц — еды, воды и медицинской помощи. С продолжающимися авиаударами и конфликтами ожидается рост числа беженцев, что еще больше усложнит ситуацию.

Яссин призвал к немедленному прекращению огня и обратился к международному сообществу с просьбой принять меры против Израиля.