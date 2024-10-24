Служба безопасности президента Южной Кореи сообщила о падении обломков северокорейского воздушного шара с мусором на территорию президентской резиденции в Сеуле. По данным ведомства, шар взорвался в воздухе, при этом мусор не представлял опасности и был оперативно собран.

Инцидент является частью масштабной кампании КНДР, запустившей более 6300 подобных шаров с 28 мая в ответ на запуск южнокорейскими перебежчиками листовок антипхеньянского содержания.

Командование ООН под руководством США отмечает, что установка Сеулом громкоговорителей и трансляция пропаганды против лидера КНДР Ким Чен Ына «спровоцировала» Пхеньян на увеличение запусков мусорных шаров. Более того, командование обвинило Сеул в нарушении перемирия из-за ведения пропаганды из демилитаризованной зоны.

Напряженность на Корейском полуострове усилилась после заявлений КНДР о полетах южнокорейских беспилотников над Пхеньяном. Северная Корея пригрозила применением «физической силы» в случае повторения подобных действий.

На фоне утверждений Сеула об отправке Северной Кореей около 3000 военнослужащих в Россию южнокорейские и американские войска проводят совместные 12-дневные учения Freedom Flag на различных авиабазах Южной Кореи.

«Это пушечное мясо наемников», — заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён, обвинив северокорейского лидера Ким Чен Ына в продаже своей армии «для незаконной агрессивной войны».

США подтвердили информацию Сеула о присутствии как минимум 3000 северокорейских военных в восточной части России для подготовки к возможному участию в военных действиях на Украине. Пхеньян и Москва пока не подтвердили и не опровергли эти заявления.