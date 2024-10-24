Евросоюз после месяца обсуждений и споров утвердил выделение Киеву кредита в размере €35 млрд, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Этот механизм был согласован послами ЕС, о чем сообщило венгерское представительство Совета ЕС. Теперь для окончательного утверждения кредита его должен одобрить Европарламент.

Кредит станет частью более широкой программы стран G7, направленной на предоставление Украине €45 млрд до конца 2024 года. Финансирование этой программы будет обеспечено прибылью от активов российского Центрального банка, замороженных на территории ЕС и других западных стран.

Первоначально предполагалось, что кредитные средства будут предоставлены поровну США и ЕС. Однако позже Вашингтон заявил, что сможет выделить лишь $15 млрд, опасаясь возможного размораживания активов в ЕС, который пересматривает это решение каждые полгода. В ответ на это Брюссель поддержал инициативу, согласно которой пересмотр сроков заморозки активов будет происходить раз в три года.

В феврале 2022 года, после начала российско-украинской войны, страны ЕС заблокировали активы российского ЦБ России на сумму около €220 млрд. В мае 2024 года Брюссель одобрил использование доходов от этих активов для поддержки Киева. Около 90% замороженных активов России в ЕС хранится в международной депозитной организации Euroclear в Бельгии.

По оценкам Politico, российские активы могут приносить до €5 млрд прибыли в год, которые будут передаваться украинской стороне дважды в год. Ожидается, что по итогам 2024 года Киев получит около €3 млрд из этих средств по указанной схеме. 90% из этого пакета пойдет на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Власти России пообещали зеркальные меры в отношении замороженных европейских активов в РФ. Ранее президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет экспроприировать имущество США на российской территории для возмещения ущерба от замороженных активов.