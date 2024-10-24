Германия значительно увеличила экспорт оружия в Израиль, гораздо больше, чем ожидалось изначально. С августа Берлин одобрил поставки вооружений на сумму более €94 млн евро, пишет агентство DPA. Это более чем в два раза превышает сумму в €45,74 млн, о которых ранее сообщило Министерство экономики в Комитет по экономическим вопросам Бундестага за весь год до 13 октября.

Севим Дагделен, депутат Бундестага от группы «‎‎Союз разума и справедливости», раскритиковала это решение, назвав поставки оружия Израилю «‎безответственными‎». По ее мнению, снабжая Тель-Авив оружием, правительство ФРГ косвенно поддерживает израильское вторжение и убийство мирных жителей в Газе и Ливане. Дагделен также сослалась на общественное мнение в Германии, указывая на данные опроса Forsa, который показал: 60% жителей ФРГ выступают против экспорта вооружений в Израиль.

В прошлом году Берлин одобрил экспорт оружия Тель-Авиву на сумму €326,5 млн. Однако ранее в этом году Германия ограничивала поставки оружия, одобрив экспорт только на сумму €14,42 млн к 21 августа.

Произраильский лидер оппозиции от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц обвинил правительство Олафа Шольца в блокировке поставок оружия. Канцлер опроверг эти обвинения, вновь подтвердив приверженность ФРГ поддерживать безопасность Израиля.

Шольц подчеркнул, что Германия продолжит поставки вооружений Израилю, при этом призывая израильское правительство соблюдать международное гуманитарное право в своих военных операциях.

Заморозка поставок ранее в этом году, как сообщается, была связана с министрами от партии «‎Зеленых»‎, которые опасались, что оружие может быть использовано в актах геноцида. После того как Израиль предоставил письменные гарантии, поставки возобновились. Хотя глава МИД ФРГ Анналена Бербок 23 октября во время визита в Ливан признала, что поставки оружия Израиля представляют для ее страны «‎моральную дилемму»‎.