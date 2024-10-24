Министерство юстиции США предупредило Илона Маска, что его предложение разыгрывать $1 млн среди зарегистрированных избирателей в колеблющихся штатах может нарушать федеральное законодательство, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Маск, который открыто поддержал республиканца Дональда Трампа и потратил миллионы долларов на его предвыборную кампанию, анонсировал, что будет каждый день разыгрывать $1 млн среди зарегистрированных избирателей в семи спорных штатах — Аризоне, Мичигане, Джорджии, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

Начальное обещание Маска о выплате призов зарегистрированным избирателям вызвало беспокойство у экспертов по избирательному праву и некоторых государственных чиновников, которые решили уточнить, не противоречит ли оно закону.

CNN отмечает: федеральное законодательство США запрещает платить людям за регистрацию на выборы. В текущем объявлении о розыгрыше обещаны призы в $1 млн для людей, выбранных случайным образом за подписание петиции в поддержку Первой и Второй поправок в американскую Конституцию. Однако для того чтобы подписать петицию, необходимо быть зарегистрированным избирателем в определенных штатах. То есть фактически Маск использует лазейку в законе, чтобы провернуть свой розыгрыш. Однако Минюст недоволен такой вольной трактовкой законодательства, передает канал.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро заявил, что розыгрыш Маска вызывает «глубокое беспокойство» и заслуживает юридической проверки. После этого миллиардер написал на своей платформе X, что ему «беспокойно слышать такие слова».

При этом предприниматель отметил: победители розыгрыша «могут принадлежать к любой или ни к какой политической партии, и даже не обязаны голосовать». Тем самым он ответил на обвинения в свой адрес со стороны демократов, которые считают, что Маск готов платить $1 млн только тем, кто поддержит республиканцев.