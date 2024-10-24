Казахстан не намерен допускать использование своей территории для обхода санкций, введенных США и ЕС против России, заявил заместитель министра иностранных дел страны Роман Василенко. По его словам, эта позиция известна как России, так и западным странам, и все стороны «принимают ее с пониманием».

«Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций», — пояснил дипломат.

Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин также отметил, что страна не поддерживает санкции, но вынуждена учитывать их при ведении дел. В Казахстане работает специальная группа, которая ведет переговоры с представителями США и ЕС по вопросам, связанным с санкциями.

Ранее сообщалось, что Россия, несмотря на ограничения, продолжает получать технологии и товары из Европы через третьи страны, в том числе через Казахстан.

В ответ на это США готовят новые санкции против России, сообщила министр финансов Джанет Йеллен. Новые меры нацелены на ограничение доступа России к ряду товаров двойного назначения.

«США представят новые жесткие санкции, нацеленные на тех, кто содействует Кремлю, включая посредников в третьих странах, которые снабжают Россию ключевыми компонентами для ее вооруженных сил», — заявила Йеллен.

Запад нашел новые маршруты поставки санкционных товаров в Россию через Индию, Малайзию и Таиланд. Кроме того, США планируют ввести дополнительные санкции против энергетического сектора и банков России.