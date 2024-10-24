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Казахстан не станет «лазейкой» для России
Казахстан заявил, что не хочет, чтобы его территория использовалась для обхода санкций против России
Казахстан не станет «лазейкой» для России
Казахстан не намерен допускать использование своей территории для обхода санкций / Фото: Reuters
24 октября 2024 г.

Казахстан не намерен допускать использование своей территории для обхода санкций, введенных США и ЕС против России, заявил заместитель министра иностранных дел страны Роман Василенко. По его словам, эта позиция известна как России, так и западным странам, и все стороны «принимают ее с пониманием».

«Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций», — пояснил дипломат.

Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин также отметил, что страна не поддерживает санкции, но вынуждена учитывать их при ведении дел. В Казахстане работает специальная группа, которая ведет переговоры с представителями США и ЕС по вопросам, связанным с санкциями.

Ранее сообщалось, что Россия, несмотря на ограничения, продолжает получать технологии и товары из Европы через третьи страны, в том числе через Казахстан.

В ответ на это США готовят новые санкции против России, сообщила министр финансов Джанет Йеллен. Новые меры нацелены на ограничение доступа России к ряду товаров двойного назначения.

«США представят новые жесткие санкции, нацеленные на тех, кто содействует Кремлю, включая посредников в третьих странах, которые снабжают Россию ключевыми компонентами для ее вооруженных сил», — заявила Йеллен.

Запад нашел новые маршруты поставки санкционных товаров в Россию через Индию, Малайзию и Таиланд. Кроме того, США планируют ввести дополнительные санкции против энергетического сектора и банков России.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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