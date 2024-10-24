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Турция нанесла точечные удары по 47 террористическим объектам в Сирии и Ираке
Национальная разведывательная организация Турции (MİT) нанесла удары по 47 целям террористической организации PKK/YPG (29 объектов в Ираке и 18 целей в Сирии). Эти действия стали ответом на террористический акт, совершенный 23 октября на объекте оборонной промышленности Турции TUSAŞ в Анкаре. #trtнарусском #Турция #Ирак #Сирия #PKK #YPG #террористы #MİT #ответ #новости #трт #новостимира
Турция нанесла точечные удары по 47 террористическим объектам в Сирии и Ираке / Others
24 октября 2024 г.
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