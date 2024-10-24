Турция нанесла точечные удары по 47 террористическим объектам в Сирии и Ираке

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) нанесла удары по 47 целям террористической организации PKK/YPG (29 объектов в Ираке и 18 целей в Сирии). Эти действия стали ответом на террористический акт, совершенный 23 октября на объекте оборонной промышленности Турции TUSAŞ в Анкаре. #trtнарусском #Турция #Ирак #Сирия #PKK #YPG #террористы #MİT #ответ #новости #трт #новостимира