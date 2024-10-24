Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдовы наложил штрафы на общую сумму в один миллион леев (около 52 000 евро) за случаи «пассивной избирательной коррупции». По состоянию на 23 октября НЦБК получил 350 сообщений о нарушениях, связанных с подкупом избирателей.

В соответствии с законодательством Молдовы, «пассивный избирательный подкуп» — это принятие избирателем товаров, услуг или привилегий для влияния на голосование. Размер штрафа за такие правонарушения колеблется от 25 000 до 37 500 леев (1299 — 1949 евро).

По итогам выборов президент Молдовы Майя Санду заявила о масштабной попытке подкупа голосов, назвав ее «беспрецедентной атакой на демократию».

«У нас есть доказательства и информация о том, что преступная группировка намеревалась купить 300 тыс. голосов. Это беспрецедентное мошенничество, цель которого — скомпрометировать демократию», — сказала Майя Санду.

По итогам обработки 99,64% протоколов действующий президент Молдовы Майя Санду набрала 42,37% голосов, а ее основной оппонент, представитель Партии социалистов Александр Стояногло, получил 26,02%. Эти результаты означают, что состоится второй тур президентских выборов, который пройдет 3 ноября.

Вместе с президентскими выборами в Молдове также прошел референдум по вопросу вступления страны в Европейский союз. По результатам голосования, сторонники евроинтеграции победили с небольшим отрывом в 13 596 голосов, обеспеченным в основном за счет голосов молдавской диаспоры. В то время как жители страны преимущественно выступили против вступления в ЕС.