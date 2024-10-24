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Иран: доллар стал оружием США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что сотрудничество в БРИКС способно ослабить гегемонию доллара и усилить расчеты в национальных валютах
Иран: доллар стал оружием США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан / Фото: Reuters
24 октября 2024 г.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании саммита БРИКС в узком составе обвинил США в использовании доллара как инструмента контроля и давления на другие страны, передает иранское информагентство IRNA. По его словам, сотрудничество внутри БРИКС может помочь свести на нет доминирование американской валюты в мировой экономике.

«Мир видит в БРИКС способ ослабления гегемонии доллара и расширения расчетов в национальных валютах», — подчеркнул он.

Пезешкиан отметил, что страны БРИКС являются крупнейшими производителями и потребителями ключевых товаров, таких как энергия и продовольствие, а также имеют доступ к важным торговым путям, что делает использование национальных валют для взаимной торговли более выгодным и упрощенным.

В Казани состоялось расширенное заседание 16-го саммита БРИКС под председательством Владимира Путина. Впервые во встрече приняли участие лидеры новых членов объединения — Египта, Эфиопии, Ирана и ОАЭ, официально присоединившихся к блоку в январе.

Президент России предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержки национальных экономик и стран глобального Юга и Востока. Он также выступил с инициативой запуска специального механизма консультаций по вопросам ВТО и создания зерновой биржи БРИКС.

В саммите участвуют 22 главы государств и шесть руководителей международных организаций, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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