ПОЛИТИКА
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Западные СМИ осмотрели больницу «Аль-Сахель» и не нашли золота «Хезболлы»
Западные СМИ, в том числе BBC и Sky News, посетили больницу «Аль-Сахель», где, по утверждению Израиля, в скрытом подземном бункере «Хезболлы» хранятся миллионы долларов наличными и золото. После заявлений Израиля 21 октября 50 сотрудников и по меньшей мере 15 пациентов больницы были эвакуированы, чтобы обезопасить их жизни от возможной угрозы. #trtнарусском #Ливан #Бейрут #Хезболла #золото #больница #Израиль #СМИ #журналисты #золото #новости #трт #shorts #BBC #SkyNews
Западные СМИ осмотрели больницу «Аль-Сахель» и не нашли золота «Хезболлы» / Others
24 октября 2024 г.
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