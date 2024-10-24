Западные СМИ осмотрели больницу «Аль-Сахель» и не нашли золота «Хезболлы»

Западные СМИ, в том числе BBC и Sky News, посетили больницу «Аль-Сахель», где, по утверждению Израиля, в скрытом подземном бункере «Хезболлы» хранятся миллионы долларов наличными и золото. После заявлений Израиля 21 октября 50 сотрудников и по меньшей мере 15 пациентов больницы были эвакуированы, чтобы обезопасить их жизни от возможной угрозы. #trtнарусском #Ливан #Бейрут #Хезболла #золото #больница #Израиль #СМИ #журналисты #золото #новости #трт #shorts #BBC #SkyNews