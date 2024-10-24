Северная Корея начала возводить неопознанные сооружения на дороге Донхэ, ведущей в Южную Корею, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на источник. По данным пограничной службы Южной Кореи, сотрудники наблюдали установку конструкций на северокорейской стороне дороги. Предполагается, что эти сооружения могут служить каркасом для возведения бетонных заграждений вдоль границы.

В то же время, на дороге Кенги, ведущей на западную часть границы, подобных строительных работ пока не замечено.

Ранее, на прошлой неделе, КНДР взорвала участки дорог, ведущие к Южной Корее. Генштаб северокорейской армии заявил о намерении перекрыть все автомобильные и железнодорожные пути, соединяющие обе страны, начиная с 9 октября.

Напряженность на Корейском полуострове усилилась после заявлений КНДР о полетах южнокорейских беспилотников над Пхеньяном. Северная Корея пригрозила применением «физической силы» в случае повторения подобных действий.

На фоне утверждений Сеула об отправке Северной Кореей около 3000 военнослужащих в Россию южнокорейские и американские войска проводят совместные 12-дневные учения Freedom Flag на различных авиабазах Южной Кореи.

«Это пушечное мясо наемников», — заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён, обвинив северокорейского лидера Ким Чен Ына в продаже своей армии «для незаконной агрессивной войны».

США подтвердили информацию Сеула о присутствии как минимум 3000 северокорейских военных в восточной части России для подготовки к возможному участию в военных действиях в Украине. Пхеньян и Москва пока не подтвердили и не опровергли эти заявления.